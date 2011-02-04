Ни о чем новом ГПУ у Тимошенко не спрашивала

На сегодняшнем допросе в Генеральной прокуратуре Украины лидеру партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко задавали вопросы, связанные с закупкой автомобилей скорой помощи в рамках расследования соответствующего уголовного дела. Об этом она сообщили журналистам после допроса в ГПУ, пишет «РБК-Украина».

«Никаких новых вопросов мне не задавали... Вопросы были связаны с «Опелем», - отметила Тимошенко.

Напомним, ранее адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц заявил, что в уголовном деле о закупке правительством Тимошенко тысячи автомобилей марки Opel для медицинских нужд Юлия Владимировна имеет процессуальный статус свидетеля.