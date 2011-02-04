Тимошенко уже оплакивает военных, которых отправят в Кот-д’Ивуар

Лидер партия «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает безответственным решение Президента Украины Виктора Януковича и Верховной Рады об отправке украинских миротворцев в Кот-д’Ивуар. Об этом она заявила журналистам после очередного допроса в Генеральной прокуратуре, пишет УНИАН.

«Это событие неординарное. Президент страны, который сам никогда не служил в армии при определенных обстоятельствах, у которого не служили в армии сыновья, который совсем не знает, что такое горе матерей, которые теряют своих сыновей на чужой войне. Он взял и своим одним поручением поставил под угрозу жизни шестидесяти украинцев, которых направил на чужую гражданскую войну», - сказала Тимошенко.

Она также обратила внимание на то, что депутаты очень быстро поддержали это решение Януковича.

«Депутаты, которые давно уже потеряли совесть, мозги, давно потеряли какую-либо ответственность за свои голосования, которые относятся к большинству в Верховной Раде, сделали свой «одобрямс» этому указанию Януковича и направили людей на войну», - добавила она.

«Я хочу напомнить Януковичу, что он сегодня отправил на войну чьих-то сыновей, и кто будет отвечать за то, что они потеряют, не дай Бог, свои жизни, перед их матерями, перед их родителями, перед их семьями. Я думаю, что такой поступок Януковича является еще одним доказательством того, что ему безразличны украинцы и Украина», - заявила Тимошенко.

Напомним, сегодня 4 февраля, Верховная Рада Украины одобрила решение Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в оказании поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре.