О Януковиче со временем будут слагать легенды - Герман

Президента Украины Виктора Януковича еще не оценили по-настоящему, но со временем о нем начнут слагать легенды. Об этом заявила заместитель главы Администрации президента Анна Герман, сообщает ТСН.

«Януковича немногие знают по-настоящему. Этого человека Украина еще не оценила должным образом. Даже его избрание на пост президента страны - хотя и очень высокая, но пока еще далеко не полная оценка этой политической фигуры», - сказала Герман.

«Пройдет много лет, и когда-то нашим правнукам будут рассказывать легенду о мальчике-сироте, у которого была тяжелейшая жизнь, какую только можно себе представить. Который преодолел все трудности. Стал сильным. Стал добрым и справедливым к людям и вывел страну на путь благополучного развития», - заявила замглавы АП.

Она также отметила, что многому научилась у Президента.

«Янукович станет легендой для будущих поколений, потому что в ближайшие сто лет вряд ли кому-то удастся повторить то, что он сумел сделать в своей жизни. Я многому научилась у Януковича. И, наверно, самое главное - это достоинство, с которым нужно встречать и жизненные потери, и жизненные приобретения», - прибавила Герман.