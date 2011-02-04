Стретович заявляет, что не голосовал за «украинофобский» закон

Народный депутат Украины от НУНС Владимир Стретович не голосовал за законопроект № 6342 «О телевидении и радиовещании», которым отменяется норма об обязательности 50% квоты украинского музыкальной продукции на радио и телевидении.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Стретовича, данное опровержение опубликовано на сайте «Главком» позавчера, где впервые появилась недостоверная информация.

«Прежде чем готовить подобные информационные материалы, уместно обратиться к самому народному депутату, чтобы уточнить или проверить правдивость фактов.

Мной подано заявление о незачислении моего голоса за законопроект № 6342.

Потому что в то время я в зале не был, я находился у руководителя Аппарата ВРУ. За меня нажал кнопку «регионал», как мне сообщили.

Святое Письмо нас учит: «Не судите и не судимые будете». В жизни бывают разные ситуации, прежде чем давать выводы и оценки, следует разобраться в ситуации до конца. Кроме того, это было первое чтение, никакой трагедии пока не случилось. Мы понимаем, что то Ваше личное мнение. Каждый имеет свое личное мнение. Все мы разные, но едины в Христи», - сказано в опровержении.

При этом в пресс-службе отметили, что решение оппозиционного правительства относительно исключения Стретовича, не станет для депутата неожиданностью, «поскольку связь с оппозиционным правительством потеряна намного раньше».

Напомним, сегодня, 4 февраля, глава оппозиционного Кабмина Сергей Соболев сообщил, что народный депутат Владимир Стретович больше не является вице-премьером оппозиционного правительства.