Азаров придумал аргументы для МВФ для пересмотра программы stаnd-by

Условия продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом по программа stаnd-by могут быть пересмотрены. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Николай Азаров, пишет УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, какие аргументы Украина будет использовать для изменения условия по повышению с 1 апреля стоимости газа для населения на 50%, Азаров ответил, что экономические.

«Аргументы очень простые. Это, в первую очередь, экономические аргументы. Связаны они с тем, что мировая экономика, мировые рынки находятся в состоянии, к большому сожалению, неопределенности, мы испытываем серьезные проблемы. Поэтому на те планы, которые мы строили вместе с миссией МВФ, связанные с экономическим развитием, прежде всего, эти планы могут быть пересмотрены, если наш внутренний рынок не будет развиваться так динамично, как мы рассчитывали. Вот основные аргументы, которые мы высказываем миссии МВФ и руководству МВФ», - сказал премьер.

При этом он отметил, что цель реализации программы сотрудничества с МВФ заключается в увеличении темпов развития экономики.

«Все, что препятствует этому, должно быть пересмотрено и решено в пользу высоких темпов роста», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Напомним, ранее первый вице-премьер Андрей Клюев сообщил, что правительство считает нецелесообразным значительный рост стоимости газа весной текущего года и строит планы по увеличению добычи собственного природного и сланцевого газа.