Люди года. Рейтинг «Главреда»

В конце 2010 года «Главред» опросил ведущих международных экспертов из BrookingsInstitute CouncilonForeignRelations, CenterforDefensePolicy, CouncilonHemisphericRelations, LexingtonInstitute, EuropeanCentreforInternationalPolicy и составил список наиболее значимых личностей 2010 года. Порой участники нашего рейтинга становились главными действующими лицами мировой политики и международной дипломатии даже не по своей воле. Но эти личности показали, что в 2010 году возрастала роль гражданского общества и СМИ, страны стремились к демократии и объединялись перед лицом трагедий.

Пустое кресло

Нобелевскую премию мира в 2010 году вручали заочно, поскольку ее обладатель – китайский диссидент Лю Сяобо находится у себя на родине в тюрьме. Его приговорили к 11 годам лишения свободы за протесты против пренебрежения правами человека в КНР.

В ответ на присуждение премии своему гражданину Пекин заявил, что это раскалывает мир и ведет к противостоянию. А также – что он организует свою церемонию с подобной премией. Впрочем, мировая общественность не очень заинтересовалась такой альтернативой. Аналитики из США утверждают, что сейчас отношения между Вашингтоном и КНР развиваются не наилучшим образом. Страны постоянно обвиняют друг друга в экономическом протекционизме. Поэтому Америка и пролоббировала вручение награды Лю Сяобо.

Нобелевского лауреата-2010 и не думают отпускать на свободу, а страны мира разделились на посетивших церемонию вручения премии мира и проигнорировавших ее. В когорте последних, куда вошли Россия, Судан, Венесуэла, Пакистан и прочие, едва не очутилась и Украина, но в последний момент передумала.

Медиократ

В 2009-м немногие могли сказать, кто такой Джулиан Ассанж, и вот теперь его знают миллионы. Основатель сайта Wіkileaks нашел надежный источник секретной информации, в частности в Пентагоне, и сумел получить сведения о войне в Афганистане и переписке американских дипломатов. Он имел мужество обнародовать это и сделал свой сайт самым посещаемым и цитируемым на планете.

Информация Ассанжа - не новость, ведь все догадывались, что Саудовская Аравия ненавидит Иран, или что Путин - главный в России. Однако эти публикации показали, какое большое значение имеют современные информационные технологии для мировой дипломатии. В результате деятельности Wіkileaks США усиливают контроль над секретными документами, а миллионы пользователей Интернета требуют освободить Ассанжа.

Борт 1

Утром 10 апреля 2010 года самолет Ту-154 зацепился шасси за ствол березы и упал, вследствие чего погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 90 представителей польской элиты. Президент и официальная делегация летели в Катынь, чтобы почтить память погибших поляков. До конца года Москва и Варшава спорили, что именно послужило причиной катастрофы. Поляки обвиняли смоленских диспетчеров и неудовлетворительное состояние аэропорта, а россияне – польских пилотов.

Гибель Качиньского объединила Польшу и даже на какое-то время улучшила польско-российские отношения. Президенту простили и не очень удачную политику, и причастность к коррупционным расследованиям. Качиньского похоронили в Вавельском замке, где погребены польские короли. Несколько месяцев вся страна находилась в трауре и в небывалом с 1991 года единении.

Подземное сидение

За два месяца трансляций с глубины 700 метров их лица узнавали не только родственники, но и многие пользователи Интернета. 33 чилийских шахтера стали героями после того, как провели под завалом в медном руднике 69 дней и дожили до спасения. Их завалило 5 августа, и почти 70 дней они находились в изоляции, ожидая, пока спасители пробьют к ним проход.

За это время они стали национальными героями и нашли поклонников во всем мире. У шахты возник палаточный городок, где постоянно жили репортеры и их родственники.

Когда последнего спасенного шахтера подняли на поверхность, его встретил лично президент Чили Себастьян Пинера. После освобождения горняков власть заявила, что теперь нужно пересмотреть нормы труда в шахтах по всей стране.

Декабрьский сюрприз

«Героем» этого года стал и Александр Лукашенко. Он целый год ссорился с Москвой и готовился сотрудничать с Европой. Даже пригласил зарубежных наблюдателей из ОБСЕ к себе на выборы. Многие европейцы поверили, что ситуация изменится и Минск начнет активно демократизоваться. Причем по инициативе власти, ведь после прекращения финансирования из Москвы деньги быстро заканчивались.

Однако Лукашенко быстро помирился с Медведевым и получил от него обещания новых кредитов. И начал подавлять поднявшую голову свою оппозицию. Все закончилось побоищем на главной площади Минска и арестом более 600 представителей оппозиции и почти всех оппозиционных кандидатов в президенты.

В итоге Лукашенко стал президентом еще на один срок, а Беларусь вернулась к советской камерности.

Среднеазиатская Роза

Кровавые события в Киргизии привели к власти дотоле неизвестную Розу Отунбаеву. Весь год она старалась стабилизировать ситуацию в своей стране и помешать жителям резать друг друга. При ее правлении обстановка несколько выровнялась, и сейчас госпожа Отунбаева утверждает, что ситуация полностью под контролем.

Хотя при этом признает, что является пророссийским политиком и хочет развивать отношения именно в этом направлении. И уже попросила США освободить военную базу, используемую ими для перевалки грузов в Афганистан.

Но ее власть пока зыбкая, ведь коалиционное правительство, сформированное в декабре, продержалось всего несколько дней. Сейчас она управляет страной без премьер-министра и постепенно склоняется к традициям восточноазиатского авторитаризма.