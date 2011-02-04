Как Могилеву паспорт Интерпола вручали (ВИДЕО)

Министр внутренних дел Анатолий Могилев стал первым в мире министром с паспортом Интерпола - документом, который дает право безвизового проезда для работника правоохранительных органов в страны мира, которые его утверждали.

Главный милиционер с трудом сдержал эмоции, сообщает канал «24».

«Я хотел бы вас сегодня удивить, ведь вы стали первым министром в мире, который получил паспорт Интерпола. Я только хочу уточнить - этот паспорт является действительным лишь тогда, когда вы въезжаете к стране в официальных делах», - отметил генеральный секретарь Интерпола Рональд Кеннет Ноубл.

«Мистер Ноубл, вы меня просто ошеломили! Мистер Ноубл, я поражен возможностями Интерпола, который быстренько нашел мою фотографию! Благодарю Вас», - сказал Могилев.

Отметим, соглашение о введении таких паспортов уже подписали 11 стран, среди них Бразилия и Сейшелы, в ближайшее время к списку присоединится Ватикан. «Стражи порядка стран, которые присоединяются к соглашению, получают возможность оперативно выезжать в служебных заданиях в любую страну мира, который значительно упрощает процесс борьбы с международной преступностью», - отмечают в Интерполе.

Необходимость введения таких паспортов продиктована, в том числе, проведением в странах многолюдных событий - спортивных соревнований или чемпионатов, религиозного паломничества и тому подобное.