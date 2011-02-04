Литвин: У Украины начинается критический период

Ближайшие полгода будут для Украины не только критически важными, но и фактически определяющими. Об этом в интервью телеканалу «Рада» сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, сообщили «Главреду» в пресс-службе ВРУ.

Литвин отметил, что Украина стоит на пороге двадцатой годовщины независимости, а «это, если хотите, чрезвычайно критический период для любой страны, которая проходила этап своего государственного становления».

По его словам, «резервы и ресурсы, накопленные предыдущими поколениями, исчерпаны, и фактически речь идет о том, что Украина, как независимое государство, должна развиваться на своей собственной основе».

Поэтому, как отметил спикер, страна переживает такой момент, когда без помощи государства практически каждый гражданин не может справиться со своими проблемами

«Поэтому задача власти - действовать, исходя из того, как это отразится на каждом человеке, если хотите, дойти до каждого человека», - отметил Литвин.