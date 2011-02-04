ПР начинает зачищать Кабмин от «нерегионалов» - «Народная партия»

За решением комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда предложить парламенту рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя министра социальной политики Василия Надраги стоит желание Партии регионов «зачистить» места в правительстве для своих представителей, пишет ZN.UA со ссылкой на источник во фракции «Народной партии».

«За заявлением депутата от Партии регионов Василия Хары по поводу увольнения Василия Надраги стоит желание избавиться от делегированных от Блока Литвина в Кабинет Министров представителей. Начнем с того, что Надрага не имеет никакого отношения к подготовке проекта пенсионной реформы. Он даже не входит в рабочую группу, которую возглавляет вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко», - сказал собеседник издания.

Он напомнил, что «литвиновцы» уже лишились двух министерских портфелей: Надрага, возглавлявший Министерство труда и социальной политики стал заместителем министра социальной политики, а Константин Ефименко, возглавлявший Министерство транспорта и связи, стал заместителем министра инфраструктуры.

По словам члена фракции «Народной партии», в настоящее время задача Партии регионов – зачистить территорию для сугубо своих назначений.

«Потому что после того, как изменения в Конституцию в части выборов набрали 310 голосов, бывшие соратники стали не нужны», - сказал он.

«Более того, я не исключаю атаки на самого Владимира Литвина, если пост председателя Верховной Рады тоже приглянулся кому-то из «регионалов», — заключил депутат.

Напомним, парламентский комитет по вопросам социальной политики и труда, который возглавляет Василий Хара, предложил Раде отклонить проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», поданный Кабинетом Министров Украины. Комитет также предлагает внести предложения по кадровым изменениям в Министерстве социальной политики, в частности, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя министра социальной политики Надраги.