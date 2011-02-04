Литвин: Судьба Украины в руках парламента

Нынешняя сессия Верховной Рады во многом станет определяющей для судьбы Украины. Об этом в интервью телеканалу «Рада» заявил председатель парламента Владимир Литвин, сообщили «Главреду» в пресс-службе ВРУ

Литвин сообщил, что народным депутатам придется серьезно поработать, поскольку Верховная Рада должна будет рассмотреть более тысячи вопросов, «и это при том, что 5-7 законопроектов поступают ежедневно от правительства, Президента Украины, народных депутатов».

«Эта сессия во многом будет определять, как будет дальше развиваться Украина: или мы пойдем вперед, получим определенные позитивные сдвиги и результаты, или будем откатываться назад. Второе - недопустимо, у нас нет задней передачи. Мы должны двигаться вперед, прекратив в стране политическую войну», - заявил спикер.

Отметим, Литвин также сообщил, что для Украине ближайшие полгода будут критическими.