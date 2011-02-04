Кабмин 7 февраля назовет главных по тарифам на услуги ЖКХ

Кабинет Министров Украины 7 февраля планирует утвердить персональный состав Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг. Об этом во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда Атанасиосом Арванитисом сказал премьер-министр Николай Азаров, сообщили «Главреду» в пресс-службе правительства.

«Мы создали Национальную комиссию регуляции рынка коммунальных услуг. И в понедельник мы будем утверждать состав этой комиссии, в том числе ее руководителя», - проинформировал Азаров.

Он также отметил, что правительство приняло бюджет на 2011 год с учетом основных договоренностей с МВФ в рамках программы сотрудничества standby.

По словам премьера, Кабинет Министров продолжает политику приведения коммунальных тарифов в соответствие с рыночными ценами: с января повышены тарифы на тепловую энергию, электроэнергию и холодную воду. Азаров отметил, что правительство приняло решение относительно поэтапного изменения тарифов в течение 2011 года, в соответствии с теми реалиями рынка, которые будут складываться.