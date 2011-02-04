Минюст: Выборы в Раду в 2012 г. пройдут по смешанной системе

Следующие парламентские выборы в Украине будут проходить по смешанной системе. Об этом заявил министр юстиции Александр Лавринович, отметив, что этот вопрос уже решен и не дискутируется, сообщает канал «24».

При этом Лавринович отметил, что до 2012 года, когда будут проходить выборы в Раду, количество политических партий может значительно сократиться.

«В случае если в течение 6 месяцев после регистрации политической партии не выполняется требование закона о необходимости регистраций не меньше, чем в двух третях административных территориальных единиц Украины своих структурных образований, Министерство юстиций обязано инициировать в суде вопрос об аннулировании регистрационного свидетельства», - сказал он.

Министр также сообщил, что если политическая сила более 10 лет не принимает участие в избирательных компаниях, Минюст обязан ее ликвидировать.

Отметим, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 185 политических партий.