В 2015 г. губернаторы не будут ничего решать, а только контролировать - АП

К 2015 году исполкомы отдадут в ведение советов всех уровней, а госадминистрации будут представлять интересы Президента и контролировать законность деятельности органов местного самоуправления. О этом журналистам заявил первый заместитель начальника управления Администрация Президента по региональной политике Евгений Оноприенко, пишет ZN.UA.

«Мы ищем балансы. Президент поставил перед нами задачу - привести систему взаимоотношений государства и местного самоуправления в соответствие с Европейской хартией. Нужно четко разделить полномочия государства и местного самоуправления. К 2015 году мы от администраций выйдем на исполнительные комитеты всех уровней. Исполнительные органы будут только у советов. В Киеве в том числе», - сказал он.

Оноприенко отметил, что «глава государственной администрации должен от имени государства контролировать законность действий исполнительной власти. Но никак ее не осуществлять».

«И, поверьте, это будет сделано», - заключил чиновник.

Напомним, сегодня, 4 февраля президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что децентрализация власти в Украине позволит более эффективно руководить государством и использовать бюджетные средства.