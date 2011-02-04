От Костусева уходят заместители

Заместитель мэра Одессы по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Матковский решил уйти со своего поста и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня он уже освободил рабочий кабинет, сообщает «Думская.net».

По словам Матковского, уйти он решил «из-за разногласий в видении управления Одессой, у меня оно свое, у кого-то другое».

В свою очередь в управлении информации Одесского горсовета сообщили, что никакой информацией по этому поводу не располагают.

Отметим, Валерий Матковский 31 декабря уже писал заявление об уходе, но тогда мэр Одессы Алексей Костусев его не подписал.