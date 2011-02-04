Герман у Януковича научилась только дифирамбы петь - КУН

За время работы с Януковичем заместитель Администрации Президента Анна Герман научилась только петь ему дифирамбы. Об этом заявила заместитель председателя КГО Комитета Украинских националистов Ирина Соколовская, комментируя высказывания Герман, по поводу того, что о Януковиче со временем начнут слагать легенды. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе КУН.

По словам Соколовской, на самом деле Янукович является худшим президентом Украины.

«Не прошло и года его президентства, как все демократические достижения предыдущих лет свернуты. Он за несколько месяцев сдал интересы государства в Крыму. Он преследует оппозицию. Своей социально-экономической политикой он довел украинцев до отчаяния», - заявила Соколовская, добавив, что ей стыдно перед своим сыном за то, что у нас такой Президент.

Напомним, замглавы АП Анна Герман заявила, что Президента Украины Виктора Януковича еще не оценили по-настоящему, но со временем о нем начнут слагать легенды. При этом она отметила, что «многому научилась у Януковича. И, наверно, самое главное - это достоинство, с которым нужно встречать и жизненные потери, и жизненные приобретения».