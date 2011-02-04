«Регионы» назвали Тимошенко некомпетентной в миротворческих вопросах

Заявления об угрозе жизни для украинского контингента в Кот-Д’Ивуаре делают вопиюще некомпетентные политики. Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, экс-министр обороны Александр Кузьмук, пишет «Украинская правда».

«Во всех миротворческих операциях, где задействована Украина, принимают участие только высококлассно подготовленные, профессиональные военные, которые добровольно соглашаются ехать в «горячие точки. Туда едут лишь люди, для которых риск является профессией, как для пожарных или милиционеров», - заявил Кузьмук.

По его словам, «украинские солдаты участвовали в миротворческих операциях, когда Тимошенко была премьером, и она ничего не делала, чтобы украинцы не присутствовали в «горячих точках».

«Поэтому ее заявления об опасности для жизни военнослужащих, направленных в Кот-Д’Ивуар, аморальны и некомпетентны», - добавил Кузьмук.

Напомним, лидер партия «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала безответственным решение Президента Украины Виктора Януковича и Верховной Рады об отправке украинских миротворцев в Кот-д’Ивуар.