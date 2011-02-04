Шесть крымских школьниц оказались в больнице после прививок манту

В одной из школ Симеиза после проведения туберкулиновой пробы у семи учениц седьмого класса ухудшилось самочувствие, шестерых из них госпитализировали, пишет «е-Крым».

Отмечается, что через 15-20 минут после проведения диагностической пробы у детей начались озноб, слабость, головокружение. Затем была вызвана бригада скорой помощи. В школе использовался туберкулин российского производства, он был произведен в прошлом году, срок годности истекает в июле текущего года. Всем детям дан предварительный диагноз - аллергическая реакция на введение туберкулина. Во второй половине дня состояние детей стабилизировалось.

По факту проведена консультация главного фтизиатра Крыма, который подтвердил заключение ялтинских специалистов о том, что речь идет об индивидуальной реакции детей на пробу Манту.

Всего сегодня в Симеизе пробу Манту сделали 34 детям, в том числе двум годовалым.