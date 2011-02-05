В Казахстане стартовало выдвижение кандидатов в президенты

В Казахстане сегодня началось выдвижение кандидатов в президенты.

Регистрация кандидатов в президенты начнется после предоставления ими всех необходимых документов и закончится 2 марта.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся у власти уже 20 лет, в пятницу назначил досрочные президентские выборы на 3 апреля 2011 года, сообщает Радио свобода.

Ранее конституционный совет отклонил принятый парламентом закон о проведение референдума по вопросу о продлении полномочий Назарбаева до 2020 года.