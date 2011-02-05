Работники ГПУ провели обыск в доме Онопенко

Работники Генпрокуратуры и милиции провели обыск в доме председателя Верховного суда Василия Онопенко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник в ВСУ.

«Поздно вечером вчера в частном доме главы Верховного Суда Василия Онопенко следователем по особо важным делам Генпрокуратуры Павлием и работниками ГУБОП был произведен обыск», - отмечается в сообщении.

«При этом следователь объяснил Онопенко, что это мероприятие проводится в рамках уголовного дела, возбужденного против его младшей дочери Ирины

Онопенко предъявили постановление судьи Печерского районного суда Киева», - сказал собеседник.

«На следующий день Онопенко узнал, что в этом деле фигурирует не только его дочь, но и он как председатель Верховного Суда», - уточняет источник.

Продолжая тему, собеседник подтвердил, что речь в деле действительно идет о одалживания Ириной Онопенко денег, но не в сумме 300 тысяч долларов, как утверждают СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру, а в сумме 50 тысяч долларов.

«Генпрокуратура, как уже повелось, очень специфически подошла к оценке событий и фактов. Прежде всего, чтобы «удивить» общество масштабностью «аферы», она «несколько» завысила сумму заемного, по большому счету договор займа заключался на значительно меньшую сумму - 252 тысяч 500 гривен, что на то время равнялось 50 тысячам долларов", - сообщил собеседник.

«Этот договор был заключен еще 15 мая 2008 года, вернуть деньги заемщик должен был к 1 декабря 2008 года», - уточнил он.