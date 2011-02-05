Литвин не отпускал Арьева в США

Спикер Владимир Литвин заявил, что не подписывал командировки депутату от НУНС Владимиру Арьеву в США. Об этом он сказал в эфире Шустер Live, комментируя заявление депутата о фальсификации голосования за внесение изменений в Конституцию в части назначения выборов.

«Я не подписывал командировки народному депутату Украины в США. Прочитал с удивлением, что там находится делегация. Делегации формируются исключительно по плану обменов, поэтому я просил чтобы рабочая группа комплексно изучила этот вопрос», - заявил Литвин.

«Я когда получил факс от коллеги Арьева удивился... Правда, он настолько был предусмотрителен, что с собой вывез и бланки депутата Украины… Я сразу дал распоряжение: почему голосовала карточка народного депутата Украины?», - отметил спикер.

В свою очередь депутат от БЮТ Сергей Соболев заявил, что Литвин не подписывал командировку в Монако для депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, и в Донецк для «регионала» Рината Ахметова, которые также не присутствовали на голосовании за внесение изменений в Конституцию.

Относительно факта голосования карточки Арьева Литвин уточнил, что «если бы это была 300-я карта, то сразу появилось бы очень много вопросов».

«Я сразу говорю, что это вопиющий факт. Можно сказать безобразие, мягко говоря», - считает он.

Спикер заявил, что если в Верховной Раде не будет согласия, по голосованию карточками, он предложит руководителям фракций, чтобы депутаты все карточки сдали ему.

«И я перед заседанием буду выдавать карточки. Конечно, это противоречит регламенту, но тогда ответственность будет лежать на мне», - отметил Литвин.