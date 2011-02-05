Табачник заверил, что и не думал понижать статус Могилянки

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник заявил, что не собирался понижать статус Киево-Могилянской и Остржской академии. Об этом он сказал в эфире телеканала «Интер».

«Никто не собирался понижать статус Киево-Могилянской и Острожской академий», – сказал он.

На вопрос будет ли министр добиваться отставки замглавы администрации президента Анны Герман, Табачник ответил: «Я не буду добиваться ни чьей отставки».

«У меня нет такой компетенции... Могу добиваться отставки только тех, кто в моем подсчинении», - сказал Табачник.

Как известно, в прошлую пятницу Герман заявила, что президент Виктор Янукович не поддержит предлагаемую Табачником реформу системы образования. Она также заявила, что готова пожертвовать своей должностью ради того, чтобы министром образования был не Табачник, а кто-то другой.