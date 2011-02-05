Президент Европарламента: ЕС отвернулся от Украины

Европейский Союз больше не делает ставку на Украину. Об этом заявил президент Европарламента Ежи Бузек.

«Украина была лучшим учеником класса в регионе два года назад. Но это больше не так», - подчеркнул Бузек.

Президент ЕП добавил, что обеспокоен ухудшением ситуации относительно свободы слова и свободы СМИ. «Я обеспокоен последними тенденциями использования уголовного кодекса для запугивания лидеров оппозиции. В этой связи возникает вопрос о независимости судебной власти и прозрачности верховенства закона», - отметил он, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Я надеюсь, что эти шаги не станут постоянной ситуацией, и Украина снова вернется на правильный путь», - добавил Бузек.

Вместе с тем, по словам президента ЕП, теперь надеждой региона является Молдова.