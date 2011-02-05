Сербская оппозиция требует досрочных выборов

Сербская прогрессивная партия, являющаяся самой крупной оппозиционной партией страны, планирует сегодня провести антиправительственную демонстрацию с требованием проведения досрочных выборов. Лидер партии Томислав Николич опроверг опасения, что акция протеста может перерасти в столкновения с силами правопорядка, как это произошло две недели назад в Албании.

Сербия с 2009 году пытается найти выход из экономического кризиса, сообщает Радио свобода.

С конца января в стране бастуют учителя большинства школ, требуя повышения заработной платы, на прошлой неделе к ним присоединились представители независимого профсоюза сотрудников полиции.