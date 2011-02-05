Табачник не заметил «образовательного» раскола в стране

Во власти нет раскола по поводу реформы системы образования в стране. Об этом заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник в эфире телеканала «Интер», комментируя регистрацию в Верховной Раде законопроекта об образовании «регионалом» Юрием Мирошниченко.

«Я думаю, что никакого раскола не существует. Обычная законодательная практика цивилизованной страны. По любому важному вопросу, как правило, в Верховной Раде регистрируется всегда несколько проектов законов», - уточнил он.

«Мне кажется, что появление нескольких проектов законов о внесении изменений в закон «Об образовании» говорит о том, эта проблема назрела», - отметил министр.

Он сообщил, что правила вступления в вузы «менять не собираются».

«Они останутся неизменными: средний бал аттестата и три теста. Разговоры об уничтожении тестирования абсолютная неправда», - заявил министр.

Табачник также сообщил, что в 2011 году больше школьников будут иметь возможность бесплатно получать высшее образование.

«В 2010 году получили аттестаты 340 тысяч школьников, а госзаказа в Минобразования было 99 тысяч. Это примерно на каждого третьего», - рассказал он..

«В этом году придет 191 тысяча, и будет 80-85 тысяч госзаказа. То есть, каждый второй получит возможность бесплатно получить образование», - сообщил Табачник.