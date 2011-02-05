Власть в лице Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова должна принять немедленные меры для исправления критической ситуации с невыплатами больничных и пособия в связи с беременностью. Об этом говорится в заявлении ВО «Батькивщина».

Как утверждают в пресс-службе, в Украине «уже почти месяц не выплачивают ни больничных, ни пособия по беременности». «Отсутствие этих социальных выплат является следствием очередного проявления вопиющего непрофессионализма и неуклюжести чиновников, работающих в команде Януковича», - отметили в БЮТ.

В частности, с первого января вступило в силу постановление правительства, согласно которому больничные выплачивают по-новому. «Вот только официальных разъяснений относительно того, как теперь начислять и платить больничные горе-чиновники во главе с министром социальной политики Сергеем Тигипко - просто забыли, либо умышленно не сделали», - говорится в заявлении.

По мнению оппозиции, таким образом Янукович «заботится» о выполнении своего обещания увеличить количество населения в Украине до 50 миллионов человек. Вот только с такой политикой в стране не останется и 40 миллионов», убеждены в БЮТ.

«Миллиардеру Тигипко трудно понять ситуацию, в которой оказались люди, лишенные социальной помощи из-за его безответственности», отметили в пресс-службе БЮТ.

«Тигипко не беременный и ему не рожать. Однако его прямая обязанность как руководителя украинского «совбеса» - заботиться о социальной защите населения, а не только об интересах большого бизнеса», - отметили в БЮТ.