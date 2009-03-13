Василий Деревляный: БЮТ не станет нарушать законодательство и участвовать в тернопольских выборах

Но уже 11 марта Тернопольский областной административный суд обязал территориальную избирательную комиссию провести выборы – и процесс начался снова. Решение стало возможным якобы благодаря очень близким отношениям председателя суда с местным губернатором. Но на этом судебное противостояние не закончилось, и уже 12 марта Киевский апелляционный суд запретил Госказначейству финансировать тернопольские выборы. Кроме того, представители БЮТ опротестовали решение Тернопольского суда в апелляционной инстанции. Несмотря на все это, избирательный процесс продолжается, участковые комиссии получают бюллетени, а руководит всем процессом областная государственная администрация, глава которой, «единоцентрист» Юрий Чижмарь, планирует на этих выборах получить для своей политической силы неплохой электоральный результат и вытеснить из руководства облсовета БЮТ, который якобы должен продемонстрировать в области обвал своего рейтинга. И хотя судебная волокита по выборам еще продолжается, в ситуацию вмешался и Президент, приехавший сегодня на Тернопольщину разобраться в ситуации. Более того, он направил в Конституционный суд представление о признании постановления Верховной Рады об отмене выборов неконституционным. Как видим, ситуация более чем запутанная, и юридическая война БЮТ с Секретариатом Президента в разгаре. Политики открыто говорят, что уже в полную силу началась апробация избирательных технологий с перспективой на президентские выборы. О нынешней тернопольской избирательной эпопее «Главред» поговорил с народным депутатом, председателем Тернопольского областного отделения БЮТ Василием Деревляным. Василий Тимофеевич, какова сейчас ситуация с выборами в Тернополе, один суд их разрешил проводить, следующий запретил их финансировать. Избирательный процесс продолжается? Такого беспредела, который сейчас творит областная государственная администрация в отношении выборов, я еще не видел. Сегодня прокурору области были официально вручены постановления Киевского административного суда о запрете финансировать выборы, к величайшему сожалению, прокурор на это пока не реагирует и не прекращает избирательные действия чиновников. Областная милиция выполняет решение суда и отказалась поступать согласно указаниям губернатора Юрия Чижмаря по обеспечению проведения выборов. Сегодня часть территориальной избирательной комиссии продолжает работать над проведением выборов. Я по этому поводу обратился к прокурору, чтобы они дали оценку действиям председателя ТИК, ведь постановление Верховной Рады об отмене выборов никто не аннулировал. Постановление Тернопольского областного административного суда о продолжении выборов не вступило в силу, поскольку оно обжаловано во львовском административном апелляционном суде. То есть существует достаточно законных оснований, чтобы выборы не проводить. Но сегодня оказывается давление со стороны губернатора Чижмаря и глав районных администраций, они в принудительном порядке заставляют председателей сельсоветов и председателей участковых избирательных комиссий ехать за бюллетенями. Поскольку милиция не участвует в выборах, то бюллетени возят без сопровождения. Кроме этого, председателей УИК заставляют открывать участки и готовиться к выборам. Также осуществляется подкуп со стороны Секретариата Президента, мне известно о подготовке масштабных фальсификаций со стороны Балоги и Чижмаря. Кстати, вчера было постановление киевского административного суда по иску депутата облсовета Анатолия Матковского. В этот же вечер губернатор проводил совещание с силовиками области, на котором дал команду в срочном порядке доставить в его кабинет Матковского. Такого беспредела я еще не видел. Фактически, избирательный процесс продолжается, и в воскресенье голосование будет? Этот процесс противозаконный, мы сделаем все, чтобы за его проведение были привлечены к ответственности соответствующие люди, не выполняющие решений судов. Но факт остается фактом: государственные администрации проводят избирательный процесс, больше никто. Как в этой ситуации поступает территориальная избирательная комиссия? Вы говорите, что ее председатель работает над выборами? ТИК сейчас никаких официальных распоряжений не дает. Они же понимают, что за выдачу официальных указаний может последовать уголовная ответственность. Все распоряжения сейчас идут в устной форме и преимущественно от глав администраций. То есть ТИК бюллетени выдает, но по указанию обладминистрации. Единственное решение ТИК – обращение к милиции осуществлять сопровождение бюллетеней, на что начальник областной милиции дал негативный ответ. Руководитель милиции отказался заставлять подчиненных нарушать закон. Если завтра Львовский апелляционный административный суд примет решение о законности проведения выборов и не отменит соответствующее решение Тернопольского суда, то выборы пройдут законно? Сразу вас заверю, что Львовский суд подтвердит решение Тернопольского суда. Они разрешат выборы. Балога нажмет на Львовский суд, и там все будет как им нужно. Во Львовском апелляционном административном суде уже второй день света нет. Но наш губернатор уже заранее сообщил, что там будет нужное решение, хотя наша апелляционная жалоба только вчера была подана. Как поступит БЮТ, если выборы в воскресенье все же состоятся? Какие могут быть выборы? Есть все законные основания для того, чтобы их не было. Балога просто дестабилизировал область, они просто хотят испробовать массовые фальсификации. Постановление Верховной Рады об отмене выборов действует. Хочу сказать, что уже после этого постановления от 3 марта глава областной администрации в одностороннем порядке вместе с руководителем казначейства израсходовал большую сумму денег на выборы. Тогда уже этого делать нельзя было. А это 590 тысяч гривен на изготовление бюллетеней, плюс 200 тысяч на канцтовары... Возможно ли, чтобы территориальная комиссия в воскресенье начала подсчет голосов, устанавливая результаты выборов? Не хочу об этом даже говорить. Это незаконно. БЮТ не будет нарушать законодательство и участвовать в выборах. Я сегодня утром встречался с прокурором, вручил ему все соответствующие обращения. У меня есть информация, что прокуратура области готовит постановление о запрете проведения избирательной компании. Ведь рано или поздно кому-то нужно будет за этот бардак отвечать перед законом. Сегодня в Тернополь приехал Президент Украины, чтобы, в том числе, разобраться в ситуации с выборами. Виктор Ющенко как-то прояснил эту ситуацию? Есть информация, что на встрече со студентами он себя не очень хорошо чувствовал, ведь ему там задавали вопрос по поводу лоббирования им «РосУкрЭнерго» и о подкупе и фальсификации выборов на Тернопольщине Чижмарем и Балогой. Президент не совсем себя адекватно вел после этих вопросов. Сегодня Президент привез в Тернополь тяжелый десант для продвижения выборов – Романа Безсмертного, который готовит админреформу по ликвидации Тернопольской области, Марину Ставнийчук, которая уже успела заявить, что можно проводить выборы, поскольку Президент направил соответствующее представление в Конституционный суд. Также Президент привез сюда министра юстиции, то есть люди приехали, чтобы как-то все-таки продвинуть выборы. Хорошо, а что же делать с заблокированным Тернопольским облсоветом. Вы отмените выборы, но проблема не исчезнет? Областной совет не заблокирован. Сессия областного совета собирается раз в квартал. В 2008 году были все необходимые сессии, на конец март запланирована следующая сессия. Кстати, на этом заседании будет поставлен вопрос об ответственности губернатора, он чувствует, что его могут снять 2/3 голосов, поэтому так и ведет себя. Мы тут договоримся, сессия будет работать, и все у нас будет законно. Известно, что решения облсовета признаются нелегитимными потому, что десятерых депутатов якобы лишили мандатов, но на их место не могут прийти новые. Более того, говорят, что на встрече с фракцией НУНС Юлия Тимошенко обещала, что решит этот вопрос и обеспечит вхождение в облсовет новых депутатов. То есть проблема все же есть? Сегодня есть обращение в Верховный Суд по поводу трактования исключения Конгресса украинских националистов из избирательного блока «Наша Украина», которое привело к ситуации с этими 10 депутатами. Мы считаем, что там был нарушен закон. Там было очень много нарушений, и сегодня много судов рассматривают этот вопрос. Поэтому что-то решить можно только после решений судов. Как вы воспримете ситуацию, если на следующей неделе после выборов появится два областных совета? Такого не будет. Хотя у нас на данный момент есть две территориальных избирательных комиссии. ТИК, которая сегодня проводит избирательную кампанию, была распущена областным советом. Новая ТИК заблокирована судебным решением. Именно поэтому мы и отменяли выборы – ведь на них деньги могли бы быть потрачены, а установить результаты было бы некому. В составе работающей сейчас ТИК 7 человек из необходимых 15. Ее решения нелегитимны. Наших членов там нет, зато в новой комиссии наш председатель, мы его избирали на сессии. Однако они испугались этого и заблокировали эту комиссию. Вам не кажется, что парламент реализовал очень опасный прецедент, отменив свое постановление о назначении выборов в Тернопольской области? Ведь по аналогии можно будет отменить и президентские выборы за месяц до их проведения... У нас же была очень уважительная причина – в связи с тем, что не было легитимной территориальной избирательной комиссии и были отменены выборы. Как еще нужно было поступать? Ведь некому было определять и подводить итоги выборов. Как вы поступите, если Конституционный суд признает неконституционным постановление Верховной Рады об отмене выборов. Согласитесь ли вы на выборы в таком случае? Думаю, Конституционный суд нам покажет, как выходить из ситуации. КС должен дать разъяснение, как нам поступать.