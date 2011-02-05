В Египте продолжаются акции протеста

В Египте антиправительственные выступления с требованием отставки президента Хосни Мубарака продолжались минувшую ночь и сегодня утром.
Демонстрации прошли на площади Тахрир в Каире и в Александрии.
По сообщению государственного телеканала, действие комендантского часа в ночное время было сокращено на три часа, сообщает Радио свобода.
Вчера было объявлено о гибели первого журналиста в Египте, получившего огнестрельное ранение при освещении беспорядков в Каире. Это сотрудник местной газеты al-Ahram Ахмед Мухамед Махмуд.
Как сообщила супруга умершего вчера египетского журналиста, он был ранен в голову 29 января, когда снимал на камеру с балкона своего дома столкновения между сотрудниками сил безопасности и протестующими.
По сообщению министерства здравоохранения страны, с 25 января, когда в Египте начались массовые волнения, в результате беспорядков пострадали около пяти тысяч человек.