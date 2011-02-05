Посол Украины в ЕС: Президентом Европарламента руководили эмоции

Президент Европарламента Ежи Бузек был несколько эмоционален, когда заявил о своей обеспокоенности ухудшением состояния свобод в Украине. Такое мнение озвучил посол Украины при ЕС Константин Елисеев в Брюсселе, сообщает УНИАН.

«Вчера в своем выступлении на этой конференции президент Европейского парламента передал вам некоторые эмоциональные сигналы относительно ситуации в Украине... Я бы не хотел видеть европейскую интеграцию моей страны заложником эмоций», - сказал Елисеев.

Он призвал делать выводы на основании фактов и дел и отметил, что Украина год назад и сейчас - две совершенно разные страны.

«Главное отличие между нынешней и предыдущей властями очень проста: сегодня мы имеем возможность не только декларировать наши цели, но также и поддерживать их конкретными действиями», - сказал украинский посол.

«Более того, новое украинское лидерство доказало, что имеет достаточную смелость, чтобы признать, что европейская интеграция не делается в Брюсселе, а является внутренним заданием», - сказал Елисеев.

По мнению украинского посла, за последний год Украина достигла значительно большего прогресса, чем за предыдущие 5 лет.

Он отметил, что среди достижений новой украинской власти - принятие законов о функционировании газового рынка, о государственных закупках, о судоустройстве, Налогового и Бюджетного кодексов.

Посол также сообщил, что 3 февраля президент подписал закон о доступе к публичной информации.

«Есть стабильность, политическая воля достаточно высока, чтобы осуществлять реформы, которые могут даже казаться непопулярными или быть болезненными», - подчеркнул Елисеев.