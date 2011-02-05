Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии

Военные Таиланда и Камбоджи договорились сегодня о перемирии - после двухдневных вооруженных столкновений на границе между двумя странами.

Ранее сегодня в перестрелке погиб таиландский солдат, еще четверо получили ранения, сообщает Радио Свобода.

Накануне в результате вооруженного столкновения в районе древнего храма, который является объектом территориального спора между Камбоджей и Таиландом, погибли двое камбоджийских солдат и мирный житель из Таиланда.

Напряженность между двумя странами усилилась - после того, как обе разместили дополнительные войска в окрестностях храма, который с 2008 года внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.