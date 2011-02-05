Янукович обязал чиновников реагировать на запросы быстрее

Президент подписал закон о публичной информации, который должен существенно облегчить общение с властью как журналистов, так и простых граждан. Он вступит в силу в мае.

Одно из главных новшеств — чиновники должны реагировать на запросы быстрее. Раньше только на раздумья им отводилось 10 дней, плюс месяц на ответ, теперь у бюрократов есть лишь 5 дней, сообщает Сегодня.

«Если за пять дней чиновник не дал ответ по сути, то он обязан четко объяснить, в чем проблема. Если, к примеру, он говорит, что очень занят — это повод подавать на него в суд», — говорит народный депутат от НУНС, один из авторов закона, Юрий Стець. Правда, привлечь к ответственности чиновника за невыполнение закона будет очень тяжело — это возможно только через суд, выиграть который будет весьма непросто.

Теперь закон обязывает органы власти публиковать все нормативно-правовые акты. Ранее, например, Кабмин, часто закрывал многие свои постановления грифом «для служебного пользования». К тому же акты должны публиковаться еще и на страничке органа власти в интернете. «Но ограничения все равно будут — на документы, содержащие конфиденциальные сведения, государственную тайну. Но их будет немного», комментирует Стець.