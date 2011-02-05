Акимова: В Украине пока не будет страховой медицины

В ближайшие годы Украина не будет переходить на страховую медицину. Об этом в интервью «Зеркалу недели. Украина» сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«В ближайшее время мы совершенствуем бюджетную систему. Есть по крайней мере две убедительные причины, почему сначала нужно разобраться с действующей бюджетной системой, а потом ставить вопрос о медицинском страховании», - отметила Акимова.

«Причина первая. Если сама система работает неэффективно, можно ли в нее вливать дополнительные деньги и ожидать улучшения результата? Если труба протекает, то сколько воды в нее ни вливай — все равно будет вытекать. Вот почему сначала нужно проанализировать сеть бюджетных учреждений, реформировать их, дать им стимулы работать лучше, а потом уже предоставлять дополнительные финансовые средства. Логика, думаю, в этом есть», - пояснила она.

«Причина вторая. Откуда можно взять деньги на медстрахование? Ответ очевидный — это дополнительный социальный платеж на работодателя, который сегодня ему не по силам. Вот мы и пошли по пути реформирования имеющейся системы здравоохранения, подготовки ее к тому, чтобы в перспективе вводить медицинское страхование. И все же мы идем в сторону обязательного медицинского страхования, но движение это постепенное и поэтапное», - добавила первый замглавы Администрации Президента.

При этом Акимова отметила, что в реформе акцент будет сделан на первичный уровень здравоохранения. «У семейного врача будет стимул заниматься профилактикой заболеваний. Ибо чем меньше пациент болеет, тем больше экономится средств, которые выделяются врачу на лечение своих подопечных», - сказала она.