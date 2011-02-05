Янукович не отдал свою резиденцию под музей

Президент Украины Виктор Янукович, посредством Государственного управделами, ответил отказом правительству Крыма во главе с Василием Джарты и Ассоциации музеев и заповедников на просьбу открыть Юсуповский дворец для свободного посещения, создав там музей.

Письмо крымского Совмина с просьбой рассмотреть возможность передачи Юсуповского дворцово-паркового комплекса в собственность АРК с целью его музеефикации было направлено в Администрацию президента в августе 2010 года.

По данным источника ZN.UA,в сентябре в Симферополь пошел ответ — не от президентской администрации, а от и.о. руководителя Госуправделами Алексея Панько.

Алексей Панько, аргументируя отказ ведомства создать в Юсуповском дворце музей, сообщил в письме, что комплекс, как и другие госдачи и резиденции, используется «для создания надлежащих условий работы и отдыха высших должностных лиц государства Украина, глав иностранных государств и иностранных делегаций, а также организации отдыха работников Администрации президента Украины, аппарата ВР Украины, Кабинета министров Украины, других государственных органов и отдельных должностных лиц».

При этом ни президента, ни премьера, ни спикера ВР Украины в Юсуповском дворце никогда не видели.