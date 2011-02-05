Литвин готов отобрать у депутатов карточки

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин готов лично выдавать карточки для голосования народным депутатам, чтобы снять все споры вокруг голосования карточками отсутствующих депутатов.

Об этом он заявил в телеэфире в пятницу вечером, передает УНИАН.

«Если не будет понимания, предложу руководителям фракций, чтобы депутаты все карточки сдавали мне, и я перед заседанием буду выдавать карточки народным депутатам. Безусловно, это противоречит Регламенту, но тогда ответственность будет лежать на мне», - сказал Литвин.

Председатель ВР отметил, что он не подписывал командировки народному депутату Владимиру Арьеву в США, который заявляет, что находится именно в командировке. «Прочитал с удивлением, что там находится делегация. Делегации формируются исключительно по плану обменов, поэтому я просил, чтобы рабочая группа комплексно изучила этот вопрос», - заявил Литвин.

Он напомнил, что сразу после инцидента с голосованием карточкой Арьева, который находится за пределами Украины, была создана комиссия, которая должна разобраться с данным инцидентом. «Я, когда получил факс от коллеги Арьева, удивился... Правда, он настолько был предусмотрителен, что с собой вывез и бланки депутата Украины. Я сразу дал распоряжение создать группу и провести расследование и выяснить почему голосовала карточка народного депутата Украины», - сообщил спикер. При этом, по словам председателя ВР, данный инцидент является «безобразием, мягко говоря».

Со своей стороны, заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев отметил, что Литвин не подписывал командировки и некоторым другим депутатам, которые вообще не работают в Верховной Раде. «Вы Иванющенко (депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко - ред) в Монако подписывали командировку, Вы подписывали командировку господину Ахметову, которого не было в зале, Вы подписывали командировку еще 15-ти депутатам, которых не были в зале?", - спросил Соболев у Литвина.



