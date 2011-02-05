Лидеры ЕС поддержали санкции против Лукашенко

Лидеры Европейского Союза поддержали санкции против Беларуси, введенные решением Совета иностранных дел ЕС 31 января этого года.

Об этом говорится в выводах, принятых 4 февраля на заседании Европейского Совета, передает «Зеркало недели. Украина».

«Европейский Совет поддержал выводы по Беларуси, принятые Советом иностранных дел ЕС, включая решение о введении ограничительных мер», — указано в документе.

Вместе с тем, лидеры Евросоюза подчеркнули свои обязательства усилить свой диалог с белорусским гражданским обществом.

В выводах Европейского Совета также отмечается, что Совет иностранных дел ЕС будет регулярно переоценивать ситуацию в Беларуси и готов рассмотреть дальнейшие направленные меры во всех областях сотрудничества.

Напомним 31 января Совет иностранных дел ЕС ввел ограничения на въезд и заморозил активы 157 высших чиновников Беларуси, причастных, по мнению Европы, к проведению нечестных выборов 19 декабря 2010 года, а также к разгону мирной демонстрации в тот же день в Минске и арестам сотен белорусов.

В частности, въезд в ЕС запрещен президенту Александру Лукашенко и двум его сыновьям Виктору и Дмитрию, главе президентской администрации Владимиру Макею, госсекретарю Совета безопасности Леониду Мальцеву, начальнику Службы безопасности президента Андрею Втюрину, генпрокурору Григорию Василевичу, главе МВД Анатолию Кулешову, председателю КГБ Вадиму Зайцеву, министру оборону Юрию Жадобину, а также всем членам ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр Лукашенко с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в президенты.