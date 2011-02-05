Генсек ООН: арабские волнения - от бедности

Народные волнения на Ближнем Востоке связаны с дефицитом демократии, коррупцией и неэффективным управлением, заявил в субботу на конференции про безопасности в Мюнхене генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

«Мы не знаем, как закончатся эти события. Но мы знаем одно: в основе этих событий лежат бедность, неоправданные надежды населения, коррупция, отсутствие адекватного управления, дефицит демократии, резкий разрыв в доходах», — сказал генсек.

Пан Ги Мун добавил, что ООН, как минимум, с 2002 года предупреждала мировое сообщество о возможном кризисе в странах арабского мира, передает «Зеркало недели. Украина».

Касаясь темы кризисов в различных регионах, он предположил, что в первую очередь подобные ситуации возникают из-за несоблюдения прав человека.

«Наше послание резкое и прямое — надо уважать волю народа. Репрессии и несоблюдение прав человека ведут к кризисам», — сказал Пан Ги Мун.

Основным средством решения кризиса со стороны ООН, должно стать направление миротворческих контингентов в кризисные регионы.

По словам генсека, сегодня ООН имеет возможность использовать в миротворческих миссиях 120 тысяч военнослужащих, полицейских и гражданских лиц из 116 стран. Миротворческие миссии ООН действуют в 15 регионах мира.

«Миротворческие силы, которые не могут реагировать оперативно, не могут выполнять свои задачи», — сказал он.