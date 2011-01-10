Борьбу с коррупцией пустили по кругу

В течение предыдущей пленарной недели (еще в старом году) Верховная Рада, напомним, отменилатри утвержденных еще в 2009 году закона – «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу ответственности за коррупционные правонарушения». Вместо них был проголосован в первом чтении новый, президентский законопроект (№7487).

Справедливости ради стоит сказать, что отменить три антикоррупционных закона, введение в действие которых откладывалось трижды, было за что. Приравнять к коррупции преподавание, науку или творчество госслужащих — это еще тот нонсенс! Из той же серии - привлечение к ответственности юрлиц за совершенные от их имени и в их интересах преступления руководителей, основателей, участников или других уполномоченных лиц. То есть возможности для «посадок» открывались поистине безграничные. Хотя ст.18 Уголовной конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией, с которой и «списали» указанные нормы, ничего подобного не предусматривала. Речь шла лишь о том, что юрлица могут нести ответственность за преступления, совершенные в их пользу руководителями.

Как посетовал в интервью «Главреду» министр юстиции Александр Лавринович, недостаток этих «грантовых» законов состоял в том, что зарубежные антикоррупционные нормы не были адаптированы к украинскому законодательству. По его признанию, новый проект на 70-80% дублирует предыдущие законы, но без «перегибов».

Первое – коррупция имеет место тогда, когда выгода, обещанная должностному или служебному лицу за «правильное» решение вопроса, выражена в материальной форме (например, недвижимость или «вечно зеленые американские президенты») или в виде нематериальных активов (авторские права). А вот хвалебный отзыв в прессе или трудоустройство на престижную работу любимого чада депутата взяткой не считается и не наказывается, увы.

Второе — расширяется круг лиц, которые окажутся «под колпаком» проверок и в тисках всевозможных ограничений. Помимо президента, министра, спикера, депутатов всех уровней, к ним отнесли также помощников депутатов, членов избирательных комиссий (во время выполнения функций), руководителей общественных организаций, финансируемых из бюджета, аудиторов, нотариусов, оценщиков, экспертов, арбитражных управляющих, членов трудового арбитража и третейских судей. А также (цитируем п.2 ст.4 – «посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому; посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів...»

По поводу нотариусов и аудиторов спор идет давно. Если стороны — нотариус и клиент - договорились о стоимости услуг, то как обоюдная выгода может быть коррупцией? А вот как в список потенциальных субъектов коррупции в Украине попали главы иностранных государств, международных организаций, члены ПАСЕ – вообще-то, загадка. В Администрации Президента решили настращать не только отечественных чиновников, но и господ Меркель с Саркози иже с ними?

Третье – вводится специальная антикоррупционная экспертиза ВСЕХ проектов нормативных актов, начиная с законов и заканчивая актами местного самоуправления. Решение, конечно, смелое, если учесть, что в одном только парламенте за прошлый год было зарегистрировано свыше 2640 проектов. Таким образом, кто бы ни занялся экспертизой, работа ему обеспечена на десятилетия вперед. «Вряд ли мы сможем обеспечить качественную экспертизу всех проектов. Может, нужно остановиться на экспертизе принятых актов», - дал задний ход Лавринович. Впрочем, как обычно это бывает, суровость наших законов смягчается возможностью их невыполнения: никто не запрещает принимать акт, даже если он не прошел экспертизу.

Четвертое – чтобы народ знал своих «героев» в лицо, вводится реестр коррупционеров, которым запрещается в течение трех лет устраиваться на госслужбу.

Пятое – проведение спецпроверок при трудоустройстве всех госслужащих и всех должностных лиц местного самоуправления. Причем порядок такой проверки почему-то устанавливается президентом, а не законом, что было бы и логичнее, и конституционнее.

Шестое – на специально созданный президентом орган возлагается обязанность координировать реализацию госорганами антикоррупционной стратегии. Возможно, конечно, речь идет о Национальном антикоррупционном комитете, секретарем которого является Лавринович. Но что это за орган, чем он занимается, и каким законом все это регулируется, ответить сегодня может далеко не каждый.

Седьмое – вводятся поистине «драконовские» меры по поводу подарков. Отныне и бутылка шампанского к столу, и магнитик из отпуска для шефа – давняя украинская традиция - становятся табу для подчиненного. От посторонних лиц разрешается принимать подарки не дороже 470,5 грн (50% минимальной зарплаты).

Восьмое – начинается «охота на ведьм» в лице близких родственников, которые не могут находиться в непосредственном подчинении должностного лица. Но формулировка понятия «близкие лица» дает основания отнести к ним ТОЛЬКО тех, кто проживает и ведет совместное хозяйство с должностным лицом. Получается, что если депутат-отец не живет вместе с сыном, но взял его к себе на работу водителем, все законно. Аналогично если топ-чиновник не проживает вместе с женой и не ведет с ней совместного хозяйства, то сведения о наличии у жены корпоративных прав специальной проверке не подлежат.

Девятое — подача деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера предусмотрена практически для ВСЕХ госслужащих и должностных лиц местного самоуправления. Но только в отношении них, а не членов семьи, как того требует ст.13 действующего закона о госслужбе! То есть декларации о доходах и расходах — если, конечно, их введут – тоже проблем не создадут. Несоответствие формальных доходов чиновника и фактического уровня жизни останутся в силе.

Кроме того, декларации всех топ-лиц государства подлежат обнародованию в течение 30 дней с момента подачи в официальных печатных СМИ без лишних напоминаний. А что, если они этого не сделают? В том-то и дело, что ничего. Как и в случае, если госслужащий «случайно» забудет уведомить налоговые органы об открытии валютных счетов в банках-нерезидентах. Все равно этого никто не проверит.

Десятое - вводятся кодексы поведения госслужащих, которыми они обязаны руководствоваться в отношениях с начальством и посетителями, а также зачем-то кодексы поведения предпринимателей. Видимо, на всякий случай, чтоб не расслаблялись...

Одиннадцатое - если чиновника поймают на взятке (или на любом другом служебном преступлении), он подлежит отстранению от должности на весь период расследования, а если его вина будет доказана — то и увольнению. Впрочем, с депутатами и Президентом все не так просто...

В целом даже поверхностный анализ проекта показывает, что многие нормы носят откровенно декларативный характер. То есть правила есть, а ответственности за их нарушения нет. Например, за «блат» (неправомерное содействие назначению лица на должность), непроведение спецпроверки или несообщение о близких лицах, находящихся в непосредственном подчинении. Да и подзаконных актов для его реализации необходимо принять уйму.

Антикоррупционный мастер-класс

Судя по предлагаемым изменениям к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях, борьба с коррупцией не потребует от руководства страны слишком больших жертв.

В результате принятия закона произойдет СМЯГЧЕНИЕ уголовной ответственности для служебных лиц, работающих в юрлицах частного права. Этим, кстати, «грешили» и предыдущие три закона.

Сейчас не имеет значения, дали ли вы взятку руководителю юрлица частного права (коммерческие предприятия) или публичного (госучреждения, ведомства). Взятка - она и в Африке взятка. А теперь предлагается карать не так строго топ-менеджеров предприятий, которые получили, к примеру, госсубсидию на строительство дорог. Вот такое «эффективное» использование бюджетных средств!

Кстати, на этот недостаток обратило внимание и Главное научно-экспертное управление ВР, отметив, что «действующие статьи 364, 365-, 369 УК полностью охватывают случаи злоупотребления власти или служебным положениям, а также дачу взятки всеми служебными лицами, независимо от вида юрлиц, где они работают».

По сути, идет декриминализация взяточничества, если размер взятки не превышает пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (4705 грн)! Раньше за это могли посадить в тюрьму на срок от двух до пяти лет или оштрафовать на сумму от 750 до 1000 необлагаемых минимумов (17 тыс. грн). А согласно проекту, будут только штрафовать - не более 70,5 тыс. грн. Если так пойдет и дальше, то скоро у нас за взятку будут максимум объявлять выговор!

Законодатель действует, похоже, согласно пропагандируемому нынче тезису «не надо давать деньги, тогда чиновники не будут брать». Такой подход выражается, в частности, в том, что проектом предлагается карать уже за само предложение неправомерного вознаграждения лицу, которое предоставляет публичные услуги, за предложение (не дачу!) взятки и сознательное создание обстоятельств, которые влекут за собой предложение взятки. То есть карать будут даже за намек должностному лицу на «особые» условия сотрудничества! При этом у нас как-то стыдливо замалчивается тот факт, что если чиновник останется «невознагражденным», то бизнесу может придти «каюк».

В проекте есть и другие, более мелкие «ляпы» и несуразицы. Например, предлагается строже карать за «самовольное присвоение властных полномочий» с использованием фирменной одежды или служебного удостоверения работника правоохранительного органа. То есть «фальшивый» гаишник — это опасно, а аферист с корочкой депутата — всего лишь «редиска».

Или же: норма о «незаконном обогащении» выписана так, что нервы можно потрепать даже за сокрытие, например, дохода от незаконного совместительства. А потом сказать, что обвинение не нашло своего подтверждения.

Кроме того, как отмечают эксперты, в законопроект не мешало бы добавить такие возможности, как контролируемые поставки, электронное наблюдение, тайные операции, подготовку персонала по борьбе с коррупцией.

Предпринимательский рай

Если ко второму чтению законопроект не будет существенно доработан, то наши чиновники, увы, так никогда и не узнают запретов, с которыми столкнулись, к примеру, их китайские или грузинские коллеги. А украинцы соответственно – жизни без «блата» и «знакомств».

А ведь дело вовсе не в том, что среди грузинских чиновников все сплошь честные и благородные. В 2004 году был проведен эксперимент: на отрезке дороги в 320 км с водителя 52 раза требовали взятку! Но времена изменились, и среди основных принципов грузинского правительства после Революции роз значится: «Правительство должно быть некоррумпированным, неклановым и некриминальным. Это очень важно. Этого мы уже достигли. Но это должно быть необратимым процессом».

http://www.president.gov.ge/index.php?lang_id=RUS&sec_id=228&info_id=5813

Как этого достичь? «Нет «наших» и «чужих», есть принципы, и когда этим принципам не соответствует какой-нибудь министр, родственник президента, сам президент, премьер-министр или парламентарий, каждый из них поплатится точно так же», - говорится на сайте президента Михаила Саакашвили. И, что не менее важно, – процесс реформирования, проверок, выявления фактов коррупции не должен останавливаться ни на минуту. Иначе человеческая природа быстро возвратится к тому, что раз есть власть, то ей надо воспользоваться, иначе «на кой ляд она нужна?».

Впрочем, даже грузинскую модель невозможно перенести в Украину без адаптации. Как отмечает глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, «даже в разных министерствах реформы проходили по-разному. Более того, в разных департаментах министерства реформы проводились по-разному. Так что не бывает такой единой модели. Есть одна модель – надо захотеть и сделать». http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/732684-echo/

Китайское экономическое чудо также было бы невозможно без ограничения произвола государственной бюрократии. Это раньше бюрократия была особой кастой, а сейчас, по рассказам очевидцев, сотрудники китайской налоговой инспекции готовы сверхурочно помогать предпринимателю готовить отчетность. А все потому, что мерилом их работы являются экономические показатели - экономический рост, объем инвестиций, экспорта. И за плохую динамику с них «три шкуры спустят». А вот за количество выписанных штрафов в Китае, в отличие от Украины, чиновников не поощряют.

Причем в Поднебесной подавляющее большинство дел направлено против «взяткополучателей», ибо человек никогда не принесет взятку, если его к этому не подтолкнет сам чиновник. Кроме того, китайскому чиновнику есть что терять: социальное обеспечение, пенсию, бесплатное образование детям и хорошее медицинское обслуживание…

Из мирового опыта можно смело делать вывод о том, что, если по уму подойти, то коррупцию победить можно. Но сначала во власть должны придти люди, которые захотят изменить прогнившую систему. Иначе ни китайский, ни грузинский пути – не для нас…