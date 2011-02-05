На Волыни 9 человек госпитализированы с вирусным гепатитом А

С 20 января по 3 февраля в инфекционное отделение Турийской районной больницы (Волынская область) с диагнозом «вирусный гепатит А» госпитализированы 9 человек (из них 8 детей), проживающих в двухквартирном частном жилом доме на две семьи в с. Туропин Турийского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС, работниками СЭС проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Причины заболевания – неудовлетворительное санитарно-бытовое состояние.

На месте случившегося работает оперативная группа Главного управления МЧС в Волынской области.