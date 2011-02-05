Премьер Британии предложил забыть о мультикультурности

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что нужно раз и навсегда отказаться от провалившейся политики мультикультурности и более агрессивно защищать западные либеральные ценности, передает «Зеркало недели. Украина».

В речи на 47-й Мюнхенской конференции по безопасности Кэмерон заявил о провале политики «государственной мультикультурности» и предложил своим европейским партнерам «проснуться и осознать, что же происходит внутри наших границ».

По словам Кэмерона, доктрина мультикультурности поощряет «жизнь в разобщенных, отделенных друг от друга этнических общинах», тогда как для того, чтобы предотвратить распространение экстремизма, британцы нуждаются в более определенной и четкой национальной идентичности.

«Нам нужно отказаться от пассивной толерантности последних лет в пользу гораздо более активного и сильного либерализма», — заявил британский премьер в своем первом выступлении о радикализме и истоках терроризма.

Кэмерон предлагает также ужесточить политику в отношении групп, пропагандирующих исламский экстремизм.



