ЕС готов арестовать имущество 46 родственников экс-президента Туниса

Власти Евросоюза (ЕС) согласились арестовать имущество 46 родственников и близких экс-президента Туниса Зин эль-Абидина бен Али и его второй жены Лейлы Трабелси. Руководители стран ЕС удовлетворили просьбу об аресте активов приближенных к семье бен Али после того, как в Евросоюз поступила соответствующая просьба нового тунисского правительства, передает РБК.

Имущество самого экс-президента Туниса в странах ЕС было арестовано ранее.

14 января в Тунисе произошел государственный переворот. бен Али покинул страну и бежал в Саудовскую Аравию. После этого новые тунисские власти объявили политика в международный розыск. Он обвиняется в незаконном вывозе финансовых средств из страны.



