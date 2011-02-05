Президент Европарламента: Украина утратила европерспективу

Президент Европарламента Ежи Бузек, не взирая на критические высказывания в адрес украинских властей, остается приверженцем европейской интеграции Украины.

Такую позицию президента ЕП, по сообщению Зеркала недели. Украина в телефонном разговоре с главой миссии Украины при Европейском Союзе Константином Елисеевым, который состоялся утром в субботу в Брюсселе, изложил главный дипломатический советник Бузека Александр Штуцман.

«Президент Европарламента продолжает поддерживать сближение украинского народа с Европейским Союзом», — сказал он.

Напомним, Ежи Бузек выразил обеспокоенность ухудшением состояния свобод в Украине.

«Украина была лучшим студентом в аудитории в регионе два года назад. Теперь это не так... Я обеспокоен ухудшением ситуации в области свободы слова и свободы СМИ», — сказал президент Европарламента.

Он также выразил обеспокоенность недавней тенденцией использования Уголовного кодекса для запугивания оппозиционных политиков.