Пресс-конференция: Перспективы сотрудничества Украины с ЕС

12 січня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред» відбулася прес-конференція на тему: «Україна-ЄС: перспективи подальшої співпраці».

У прес-конференції взяли участь:

- директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій Толстов,

- політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач,

- політичний аналітик, експерт-міжнародник Олександр Палій.

Сергій Толстов:

Візит був запланований і досить рутинний, але й показовий. Тому що визначилися певні акценти та пріоритети сторін у діалозі.

Головним питанням двосторонніх відносин України та Європейського Союзу цього року також є Угода про асоціацію, яка вже майже узгоджена за винятком статей щодо зони вільної торгівлі. Ця частина угоди є суперечливою, тому що існуютьрізні очікування, оцінки і розрахунки. Як кажуть прибічники європейської перспективи України, найбільш важливим в цій угоді є регуляторна сторона, яка передбачає запровадження Україною європейських стандартів у галузі виробництва, в тому числі екологічних стандартів у металургії та хімічній промисловості. Наприклад, зменшення шумів у промислових зонах, дотримання екологічних та споживчих стандартів у харчовій промисловості.

Що стосується розрахунків, що може принести нам зона вільної торгівлі. Є очікування, що якщо квоти, які європейська сторона пропонує запровадити на українську продукцію, можуть призвести до зменшення експорту до ЄС, а також до тривалих втрат в обсязі 2-3% ВВП.

Європейські експерти, не спираючись на певні розрахунки, обіцяють, що створення вільної торгівлі між Україною та ЄС дасть Україні близько 3-5% збільшення торговельного обороту з Європейським Союзом і відповідно збільшення надходжень. Але я думаю, що ці заяви мають політичний характер.

Хто правий, а хто займає маніпулятивну позицію, говорити дуже важко, оскільки немає публічних чітких економічних розрахунків. Думаю, що уряд буде максимально опиратися запропонованим квотам ЄС та намагатися їх збільшити для української продукції, в тому числі для сільськогосподарської.

Щодо вчорашніх переговорів. Є доволі вагомий елемент, який дозволяє розраховувати на підписання Угоди про асоціацію цього року. Це заява міністра з питань економічного розвитку Клюєва, який досить чітко про це сказав.

Другий момент, який ситуативно виник в процесі візиту, і на якому робив акцент єврокомісар Фюле, – це питання політичного характеру, а саме – дотримання свободи слова, свободи зібрань і свободи преси в Україні. Важко коментувати ці заяви, оскільки вони не були підкріплені посиланнями на конкретні факти і тенденції, які викликають занепокоєння в ЄС. Але контекст цих заяв зрозумілий.

В першу чергу це стосується ситуації в Білорусії, яка стала холодним душем для європейської спільноті та багатьох пострадянських країн. Тому що репресії проти опозиції в Білорусії мали явно надмірний і демонстративний характер. Вони взагалі не вписувалися в рамки політичної доцільності, тобто це був показовий чинник, який істотно впливає на політику Європейського Союзу. Оскільки він ставить під сумнів ініціативу східного партнерства, яка розрахована на шість пострадянських країн, включаючи Білорусію. Події, що відбулися в Білорусії, з одного боку показали неефективність політики Європейського Союзу щодо Білорусії, а з другого – поставили під сумнів вплив ЄС на пострадянські країни.

Друге – це посилення міліцейських заходів проти російської опозиції. Тому що чергові маніфестації в Москві 31 грудня також були позначені показовими вироками 10 або 15 діб на ув’язнення для лідерів російської опозиції. Це також свідчить про те, що у пострадянських країнах є тенденція до встановлення більш жорсткого режиму. Особливо це стосується відносин між владою та опозицією в сенсі різноманітних проявів політичної незгоди.

Щодо України. Тут ми бачимо своєрідну ситуацію, яка не дуже вписується в загальний контекст і має викликати незадоволення в першу чергу всередині самої країни. Тому що розвиток політичної системи йде доволі небезпечним шляхом, коли найбільш вагомі опозиційні сили починають з того, що вони не визнають владу. Влада, звичайно, не може і не хоче вступати в діалог із цією опозицією та відповідає кримінальними переслідуваннями за порушення урядової діяльності.

При цьому з боку європейських політиків ми не бачимо прямої критики цих дій. З іншого боку є закиди щодо того, що правосуддя в Україні має вибірковий характер. Що стосується урядової позиції в цьому сенсі, то уряд дуже добре підготувався, оскільки розпочав аудит діяльності попереднього уряду за допомогою іноземних юридичних фірм. Прогнозувати результати цих розслідувань доволі важко.

Важко прогнозувати розвиток політичної системи в Україні, тому що з одного боку нинішня політична система фізично дозволяє здійснити потрібні кроки задля реформування економіки і провести їх доволі швидко, без активних консультацій з опозицією та ухвалити необхідні заходи за допомогою парламентської більшості. З іншого боку відсутність діалогу між владою та хоча б частиною опозиції з приводу запланованих реформ, а також скорочення процедури ухвалення законопроектів у парламенті, фактично усуває суспільство від обговорення реформ, їх пом’якшення. А це послаблює демократію.

Ще один чинник, який є дуже вагомим між Україною та ЄС, але про який вчора практично нічого не говорилося. Це – газові переговори і питання про долю та перспективи української ГТС. Оскільки без активної зацікавленості і без залучення ЄС цілком може статися так, що український маршрут транспортування російського газу до Європи стане або другорядним, або взагалі під сумнівом опиниться його необхідність.

Тож моя загально оцінка візиту Фюле достатньо спокійна. Я думаю, що він поставив відносини між українськими владними структурами і Європейським Союзом у більш практичну площину. Цього року плануються і деякі протокольні зустрічі, і зустрічі, присвячені окремим подіям, наприклад, міжнародна конференція, присвячена Чорнобильській аварії, в Києві. На цій конференції мають бути лідери Європейського Союзу.

Інший момент, який буде простежуватися у відносинах України та ЄС, – це нагадування українській владі про необхідність дотримання демократії і політичних правових стандартів. Проте ці чинники більше пов’язані з розвитком української політичної системи в цілому.

Хотів би також зазначити, що уявлення європейських політиків про українську ситуацію не завжди об’єктивні. Наприклад, в інтерв’ю колишній міністр закордонних справ Польщі, учасник розробки стратегічної концепції НАТО Ротфельд сказав, що українська влада і Президент Янукович мають кращі позиції, ніж Ющенко, тому що можуть взаємодіяти із заходом та ЄС без того, щоб оглядатися на Росію. Але з іншого боку каже, що не завжди наміри української влади викликають довіру на Заході. Дуже промовистий і різкий закид. Але як він ілюструє те, чому відбувається саме так? Він посилається на те, що в Україні міністром освіти і науки є Дмитро Табачник, який, як каже цей політик, зі зневагою ставиться до української мови та культури. Як ми пам’ятаємо, Табачник казав, що не вважає галицький менталітет таким, який може представляти все українське суспільство. Одне казати про відмінність між менталітетом Центральної та Південно-Східної України та Галичини, інше – закидати Табачнику, що він зі зневагою ставиться до української мови та культури. У Табачника не можна знайти заяв чи висловлювань, які б свідчили про це. Це є елемент довіри між Україною та ЄС.

Що може бути аналогом щодо західних політиків? Коли прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер був у Києві, він говорив французькою. Так що аналогом того, що каже Ротфельд про Табачника, є те, що можна сказати, що Стівен Харпер, зневажаючи Канаду, відповідав французькою, а не англійською. Це – абсурд!

Для того, щоб поставити питання довіри між Україною та Заходом ми маємо поставити питання у більш практичну площину та чесно ставитися до реалій України, яка фактично є двомовною.

Володимир Горбач:

Цей візит Штефана Фюле до Києва є четвертим за останні десять місяців. Його візит не був давно запланованим. Звичайно, як будь-який візит, візит єврокомісара завжди планується. Це – серйозна дипломатична і бюрократична процедура. Але цей візит планувався після саміту Україна-ЄС, який відбувся наприкінці листопада. Після резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні головною темою і резолюції, і самого візиту була внутрішньополітична ситуація в Україні. Тому, на мою думку, головною метою візиту Штефана Фюле, було розібратися в українській ситуації. Хоча люди, які з ним зустрічалися, говорять, що, в принципі, він і так все знає. Фактично за зовнішню політику Єврокомісії щодо України відповідає Штефан Фюле, а не Кетрін Ештон. Фюле спеціалізується на українській тематиці. Тому цей візит дуже важливий.

Не треба його сприймати так, як написали деякі ЗМІ, «до нас їде ревізор». Це хороша журналістська знахідка для заголовка. Але в такому підході є дещо вторинне: провінційна еліта Російської імперії, згадую Гоголя, боялася приїзду ревізора зі столиці. Звичайно, зараз все не так: і еліта інша, і часи інші, і столиця не там поки що.

Я би нагадав перший візит Штефана Фюле за часів нового президента і нової влади в Україні. Це було в квітні 2010 року, коли він привіз так звану матрицю Фюле – документ, де закріплені пріоритетні заходи України у здійсненні реформ та реакція Євросоюзу. Суто інструментальний підхід. Тобто першочергові заходи, необхідні кроки, терміни, в які це треба здійснити, і можлива реакція або допомога з боку Європейського Союзу. були різні блоки питань: політичне реформування, макрофінансова стабільність, покращення бізнес-середовища, реформування енергетичного сектору і безвізовий діалог між Україною та Євросоюзом. Була виставлена рамка: якщо ми виконуємо всі ці речі, то ми просуваємося в бік європейської інтеграції. Якщо ми їх не виконуємо, то до нас виникають питання – чому так відбувається.

Політичні реформи. Першочергові заходи для України: забезпечити виключно конституційний процес здійснення реформ, потреба у міжпартійній підтримці проекту здійснення реформ. Яку ми маємо ситуацію з політичними реформами? Ми маємо конституційну реформу, здійснену в неконституційний спосіб – через рішення Конституційного суду.

Забезпечення ефективності виборчої системи. Слідування рекомендаціям міжнародної місії спостереження за виборами. Необхідні кроки: остаточні рекомендації під керівництвом ОБСЄ, парламентська підтримка законодавчих змін. Парламентська, значить, не тільки більшості. Нібито у нас змінилося виборче законодавство. І вчора Янукович розповідав Фюле, що він поставив завдання працювати над виборчим кодексом. Але це було у квітні, а в жовтні в нас відбулися місцеві вибори за новим законом, який насправді не покращений, а погіршений з точки зору представництва суспільних інтересів і пропорційності цього представництва. Як зазначали європейські спостерігачі, дуже дипломатично, «це не стало кроком вперед». Вони замовчали, що це стало кроком назад.

Просування реформи судової системи з метою забезпечення її незалежності і ефективності судів. Судову реформу здійснили. Але ситуація дуже серйозно погіршена: з точки зору незалежності судової гілки влади можна сказати, що її не існує, ця незалежність знищена – вона повністю залежна від Адміністрації Президента. І ніхто ніякої думки опозиції в цьому питанні не вислуховував, не очікував і не думав про це.

Є успішні речі, наприклад, співпраця з Міжнародним валютним фондом, які також є елементами матриці Фюле. Протокол про приєднання України до Договору про заснування енергетичного співтовариства ратифікований у Верховній Раді. Все це плюс. Все це відбулося. Угода про співробітництво з Європолом і т.д.

Можна багато говорити, оцінювати, ставити плюси, мінуси і знаки запитання, але результатом всього цього міркування буде те, що Україна напіввиконує матрицю Фюле в свій спосіб, в своїх інтересах. Вона просто ставить галочки напроти певних пунктів. Звичайно, що у єврокомісарів виникають запитання щодо щирості намірів і довіри, про відсутність якої говорив мій колега. Нормальна людина, спостерігаючи за тим, що відбувається в Україні, як ведеться політичний діалог, зокрема, якщо подивитися відео про парламентські побоїща, вже задасться питаннями. Не може бути довіри до такої влади не лише у зовнішніх спостерігачів, але й у внутрішньої опозиції щодо того, що ця влада буде дотримуватися певних принципів та коректності у своїх підходах. В тверезо мислячої частини суспільства такої довіри немає, а якщо була, то розсіюється.

Позитивний момент всієї історії з новою владою полягає в тому, що нова влада попри всю свою внутрішню природу, інтереси і замашки все-таки не викреслила повністю євроінтеграційну риторику. Вона намагається її дотримуватися, бо бачить в цьому певний інтерес як в процесі, не стільки в результаті – в приєднанні України до Європейського Союзу і відповідності України європейським стандартам і цінностям – скільки в процесі, риториці, яка би збалансовувала і трошки нейтралізувала російські впливи в Україні. Зараз наша влада зрозуміла, що вона в цьому зацікавлена, що вона зацікавлена в керуванні Україною, а не у тому, щоб віддати її повністю під контроль свого старшого партнера Для цього потрібен баланс і допоміжна сила, якийсь інший паралельний процес. Тому ведуться фактично два переговорні процеси про зону вільної торгівлі і Угоду про асоціацію з ЄС та про зону вільної торгівлі з країнами СНД, що, в принципі, є нормальним.Якщо про зону вільної торгівлі ми говоримо як про рівень інтеграції, а не Митний союз. Але російська сторона на всіх зустрічах зі зміною влади в Україні активно тисне і наполягає, щоб Україна приєднувалася до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусії, звичайно, на російських умовах.

Проблема в тому, що 2011 рік пройде під знаком балансування України в перш за все економічній площині зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і перспективою входження до Митного союзу та російського економічного простору. Насправді наші переговірники хочуть включати допоміжні політичні важелі для переговорів з Єврокомісією по зоні вільної торгівлі. Для цього вони говорять, що є інша альтернатива, інший шлях – ми можемо приєднатися до російського Митного союзу, увійти в російський економічний простір, думаючи, що ЄС почує це і піде на поступки. Це – такий елемент шантажу в переговорах, який ніколи до добра доводив в переговорах з ЄС. Тому що Європейський Союз є страшенно бюрократично, інерційною структурою на такого роду виклики шантажу. Він завжди бере паузу в таких випадках. Тому що йому потрібне узгодження, потрібно пройти 27 суб’єктів, членів Євросоюзу і т.ін. Тому розрахунок на те, щоб прискорити переговори, на мою думку, хибний. Але українському переговірники і політики на експертному рівні мають відстоювати українські інтереси. Політики в це майже не втручалися останнім часом, лише президент міг ставити завдання – прискорити, поглибити, досягти успіху та інше.

В чому полягають ці національні інтереси? Чи це є сума або сукупність інтересів українських виробників тих товарів, які не зовсім перспективні, несучасні, сировинні або напівсировині? Це одне, це консервація ситуації всередині країни.

Зона вільної торгівлі з ЄС, на мою думку, потрібна для того, щоб залучати інвестиції з Європейського Союзу і у вигляді коштів, і у вигляді технологій, і у вигляді будівництва нових високотехнологічних виробництва на території України за кошти європейського або західного бізнесу та збут цієї продукції на європейському ринку. Це інша хвиля економічного розвитку, не паразитування на радянській промисловій базі – металургія, хімія і сільське господарство. Про майбутнє треба думати стратегічно. Можливо, щось можна втратити на першому етапі, але зробити стратегічний заділ на майбутнє. Поки що, на жаль, превалює такий підхід: тут і тепер, заробити одразу і так все зробити, щоб якомога менше змінюватися всередині. Хочу нагадати, що процес євроінтеграції – це питання не стільки зовнішньої політики, скільки реформ всередині країни. Тому такий підхід «якомога менше змінюватися всередині», на мою думку, є хибним розумінням кінцевої мети цього процесу. Тож трагізм української євроінтеграції в тому, що за попередньої влади у нас з Євросоюзом встановився, принаймні на початках, дуже серйозний емоційний і психологічний контакт, взаємна симпатія, нібито спільні цінності, спільна мета, але бракувало інструментального підходу з боку української влади, бракувало ефективності та рішучості, налаштування на реформи, все добре було зі словом – бракувало діла. То зараз ситуація абсолютно протилежна: є можливість інструментально проводити ці реформи і робити позитивні кроки на технологічному рівні, на рівні уряду і на рівні виконавчої влади, голосувати все автоматично в парламенті, то з точку зору цінностей, підходів та розуміння, психологічній сумісності з європейськими елітами ми просто бачимо прірву і реальне нерозуміння нинішніми українськими керманичами, як внутрішньо організовані політика і суспільні відносини на Заході. Вони думають, що там так само, як і тут, люди правлять через гроші, гроші дають владу, влада дає гроші. І це єдине нероздільне ціле. Думають, що важливо лише дотримуватися демократичної риторики, прав людини, важливо витрачати гроші на хороший піар і кивати, коли приїздитимуть Штефан Фюле чи Кетрін Ештон. І при цьому нічого не робити. Це серйозна світоглядна помилка і прірва в євроінтеграції України, яка не може привести країну до кінцевої мети.

Олександр Палій:

Суть візиту європейського комісара, судячи з почутих заяв, полягає в заклику української влади зберігати демократичність, дотримуватися європейських норм та можливості проведення нефальсифікованих виборів, свободи слова і непереслідування політичної опозиції за політичними, а не кримінальними, підставами.

Інші заяви пролунали про можливість завершення переговорів по Угоді про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це говорилося вже давно. Очевидно, що обидві сторони взяли курс на досягнення компромісу до середини поточного року по цих угодах. Заяви і Президента, і єврокомісара швидше за все є черговим публічним поштовхом переговірників до пошуку компромісу далі. Тобто нічого нового в даному випадку не прозвучало. Тому ми побачили, що заяви і зустрічі європейського комісара з приводу питань політичного і демократичного розвитку стали основним наповненням візиту.

Очевидно, що це не випадково. Коли з державою починають говорити про демократію, свободу виборів, свободу слова, це означає, що з державою не все добре в сенсі демократії, і в Європі її починають розглядати як не зовсім повноцінну в цьому контексті. Це свідчить про те, що в Україні протягом останнього року відбувся регрес у питаннях демократії, і ми повернулися років на десять назад у цьому сенсі. І замість перспективних економічних проектів, замість інфраструктурних та інвестиційних проектів з нами знову говорять про свободу слова та демократію.

Стосовно того, чи розуміють в Європі суть наших речей. Я впевнений, що розуміють. Розуміють, що переслідування опозиції відбуваються за політичними мотивами. Це абсолютно очевидно, якщо проаналізувати кількість ув’язнених чиновників та тих, хто сьогодні переслідується. Переслідуються дуже дивно. давайте згадаємо податковий майдан. Коли там були десятки тисяч, то Янукович та Азаров приходили на Майдан пити чай. Коли їх залишилася сотня – їх розігнала міліція всупереч закону. Адже вночі, за законодавством, у нас не можна виконувати рішення судових виконавців. Тобто їх розігнали антиконституційно, а потім почали переслідувати за «вбиті колишки на Майдані». Людей почали ув’язнювати за «вбиті колишки на Майдані»! Це в той час, коли Президент сам визнав, що підготовлений урядом проект Податкового кодексу був спрямований на порушення конституційних прав громадян. Тобто уряд фактично робить спробу узурпувати конституційні права громадян. Він витрачає колосальні кошти на підготовку не фахового податкового кодексу, на симуляцію обговорення в пресі. Весь Кабінет міністрів робить вигляд, що працював протягом півроку. Потім витрачають гроші люди, які беруть участь у протестах, відриваються від свого бізнесу. Країні завдано цим рішенням, цим Податковим кодексом колосальних збитків, а також персонально людям. Відповідають за це і компенсують збитки людям не ті, хто підготував це неправильне рішення, не уряд, а переслідують тих людей, які «вбивали колишки».

Звичайно, все це прекрасно розуміють.

Якщо говорити про Табачника. Чому викликають запитання такого роду призначення? Тому що і для Європи, і для України очевидно, що для цієї людини президент навіть не Янукович – вона працює на інтереси Росії, на розкол українського суспільства, працює не на розкол західних і східних українців, а на ослаблення українців як таких. Насправді цим розколом він намагається роз’єднати єдину націю, щоб над нею було легше панувати. А не з якихось симпатій до східних українців. Все це абсолютно очевидне, судячи з заяв цієї людини, з його публічної позиції. Стійка українофобія є властивістю цього міністра. Можливо, якийсь український хлопчик чи дівчинка його образили в дитинстві, можливо, щось трапилося в його родині – тут можна багато чого притягнути, політично спекулювати на цю тему, але факт залишається фактом. Ця людина дуже не любить цю країну, народ і спрямовує свої зусилля на те, щоб шкодити їм.

І коли світ бачить, що така ключова для держави тема як гуманітарна політика, яку не віддають навіть в умовах окупації… Навіть французи в уряді Патена, які були окуповані фашистською Німеччиною, гуманітарну політику ніколи не віддавали німцям. Вони віддавали політику безпеки, ще щось, але не гуманітарну політику, бо це – святе, це те, що країна ніколи не віддає. У нас влада показала, що це для неї ніщо. У нас же легко віддаються ті речі, які є визначальними для питань ідентичності, для будівництва країни.

Тому у європейських діячів виникає велике питання – що це означає? Це означає, що влада розглядає країну як якийсь нетривалий стратегічний проект, в якому гуманітарні інтереси не є важливими, а розглядає виключно як засіб для збагачення та різноманітних економічних маніпуляцій.

Тож ми побачили цікавий рівень підняття проблем, але важливим показником є те, що Європа перестала закликати українську владу боротися з корупцією. Думаю, це сталося через те, що в Європі зрозуміли суть нинішнього режиму і його невід’ємності від корупції, що основним змістом існування цього політичного режиму є корупція. Тому закликати його до боротьби з корупцією – це марна справа. Ми бачимо це на власні очі, коли переслідують дрібних клерків минулого уряду, а в цей час суди приймають рішення на користь компаній, які возять нафту Україною, завдають збитки державному бюджету на мільярди гривень. Тож антикорупційного месиджу, який постійно звучав у розмовах попередньої влади і на початку правління Януковича, сьогодні немає. Закликати владу боротися проти самої себе – марне. Я думаю, в Європі це зрозуміли.