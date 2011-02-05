МИД: Миротворцев в Кот-д'Ивуар хотела отправить еще сама Тимошенко

В МИД называют спекуляциями заявления лидера БЮТ Юлии Тимошенко о направлении украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар.

Об этом заявил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин, передает Украинская правда.

«Переговоры с руководством ООН о направлении украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар были начаты еще с правительством Юлии Тимошенко, и тогда никто из команды лидера БЮТ не возражал против соответствующего решения», - сказал он.

«Так что любые политические спекуляции на этой теме лишь демонстрируют беспринципность отдельных представителей украинской политической системы», - добавил он.

Волошин также добавил, что в Кот-д'Ивуар по просьбе ООН Украина переводит только на три месяца часть миротворческого контингента, который уже семь лет выполняющего аналогичную миссию в Либерии.

Кроме того, все украинские миротворцы являются солдатами-контрактниками, добровольно выражающими готовность участвовать в миротворческой операции.

Волошин также отметил, что в миротворческой операции в Кот-д'Ивуаре участвуют военнослужащие ряда европейских стран, в частности, Франции, Польши и Румынии.

Так что поддержка Украиной этой миссии является естественной с точки зрения той роли, которую наша страна традиционно играет в миротворческой деятельности ООН.



