Меркель советует египтянам не торопиться с новым президентом

Досрочные президентские выборы не будут полезными для становления демократии в Египте, заявила, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, демократические реформы необходимо начинать по другому. Процесс передачи власти, считает Меркель, надо проводить спокойно, он должен быть очень хорошо продуман и организован, передает Би-би-си.

В качестве примера такой спокойной политической реформы она привела процесс объединения Восточной и Западной Германий, который, по словам канцлера, проходил несколько месяцев и в результате обошелся без серьезных проблем.

Многие эксперты, которые согласны с позицией Меркель, опасаются, что если Хосни Мубарак действительно уйдет с поста президента, как того требует оппозиция, то образовавшийся политический вакуум могут заполнить экстремистские организации.