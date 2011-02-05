В Крыму избрали Общественный совет

Представители общественных организаций Автономной Республики Крым (АРК) на учредительном собрании избрали Общественный совет при правительстве автономии.

Этот орган сформирован в соответствии с постановлением Кабмина Украины №996 от 3 ноября 2010 г., сообщает РБК со ссылкой на сообщение Совета министров АРК.

В состав совета вошли представители 51 института гражданского общества.

От 157 общественных организаций Крыма, подавших заявления на участие в собрании, было зарегистрировано 140 участников.

Общественный совет станет координирующим органом для общественных организаций автономии и позволит им напрямую информировать правительство Крыма о проблемах, идеях и интересных проектах, которые рождаются в общественной среде АРК.