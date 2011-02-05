Украина призвала РФ и США сокращать вооружения

Украина рассматривает факт вступления в силу «Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» как важный шаг в направлении выполнения РФ и США статьи VI договора о нераспространении ядерного оружия, что будет способствовать дальнейшему укреплению глобальной стабильности и безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

«Украина призывает РФ и США обеспечить неуклонное выполнение указанных договоренностей и продолжить переговоры по дальнейшему сокращению собственных ядерных арсеналов», - говорится в тексте сообщения.