Власти Египта готовы к переговорам

Министр финансов в новом египетском кабинете Самир Радван сообщил Би-би-си, что власти Египта готовы начать переговоры с оппозицией.

По словам Радвана, эти переговоры возглавят вице-президент Омар Сулейман и премьер-министр Ахмед Шафик, и у них «будет достаточно полномочий для того, чтобы вести переговорный процесс».

При этом Самир Радван не сказал, представителей каких именно оппозиционных групп предполагается пригласить на подобную встречу.

Самое многочисленное оппозиционное движение в Египте – «Братья-мусульмане» – уже выразило готовность принять участие в переговорах с правительством при условии, что власти согласятся на требования провести политические реформы и укажут, в течение какого времени они намерены их осуществить.

В то же время, тысячи демонстрантов провели минувшую ночь на площади Тахрир в центре Каира после масштабной акции протеста в пятницу, 4 февраля. Активисты полагали, что она станет «последним днем» президента Хосни Мубарака у власти, однако отставки египетского лидера не последовало.

На площади Тахрир по-прежнему остаются антиправительственные демонстранты, однако их число уменьшается.

По словам корреспондентов, многие египтяне все громче выражают обеспокоенность экономическим застоем, вызванным 12 днями массовых протестов.

Политический хаос в Египте нанес ощутимый удар по индустрии туризма и провел к существенному росту цен на основные товары, включая хлеб и сигареты.

По подсчетам экономистов из Credit Agricole, политические волнения в Египте обходятся экономике страны по меньшей мере в 310 миллионов долларов в день.

В разговоре с Би-би-си министр финансов Египта Самир Радван назвал сложившуюся экономическую ситуацию «крайне серьезной». При этом он заявил, что в воскресенье – первый день египетской рабочей недели – в стране откроются банки, а в понедельник – биржа.

В субботу президент Мубарак провел совещание с министрами, отвечающими в новом кабинете за экономику и финансы.

Что касается переговоров политических реформ, то Самир Радван сказал, что процесс передачи власти уже начался, поскольку Хосни Мубарак заявил, что не будет участвовать в намеченных на сентябрь президентских выборах.