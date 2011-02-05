Украина и Турция проведут консультации о евроинтеграции

В рамках Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 4 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Украины Константина Грищенко с министром иностранных дел Турецкой Республики Ахметом Давутоглу.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает РБК.

В контексте развития стратегического партнерства между двумя странами стороны согласовали алгоритм действий по реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита в Украину премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Достигнуты договоренности об осуществлении министром иностранных дел Украины визита в Турцию в конце апреля 2011 г. для обсуждения шагов, необходимых для подготовки первого заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Главы внешнеполитических ведомств договорились также провести двустороннюю встречу 11 мая 2011 г. в Стамбуле при передаче председательства в Совете Европы от Турции к Украине, что свидетельствует о высокой динамике двусторонних контактов.

Стороны согласовали проведение в конце марта 2011 г. консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, посвященных вопросам двустороннего взаимодействия и европейской интеграции.

Турецкая сторона выразила заинтересованность в участии на должном уровне в апреле 2011 г. в мероприятиях, посвященных 25-летию Чернобыльской катастрофы.