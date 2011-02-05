Грищенко: Украина - пилотный проект будущей Европы

Украина - это пилотный проект будущей единой Европы, пишет в своей статье «Европа оставленных в одиночестве» в немецкой газете Suddeutsche Zeitung министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Как передает РБК, Грищенко отмечает, что «новая украинская внешняя политика базируется на видении очевидного: мы рассматриваем себя как пилотный проект будущей, по-настоящему единой Европы. Так же, как Восток и Запад Украины со своими разными историческими традициями должны сближаться, Запад и Восток континента должны превратиться из двух частей в одно целое».

«Нашей долгосрочной целью должно стать полноценное преодоление разногласий между Востоком и Западом. Речь идет о вопросах безопасности и экономики в условиях мировой конкуренции. Если же мы будем продолжать старые споры, это раз и навсегда ослабит позиции Европы в отличие от других регионов мира», - подчеркивает в статье министр.

Руководитель МИД считает, что в последнее время такая линия раздела пролегала точно через Украину.

«Попытку предыдущего правительства привести Украину к членству в НАТО не поддерживало большинство населения. К тому же, такая политика привела к серьезному напряжению между Западом и Россией. Поскольку мы отошли от старой мантры ("либо мы будем членом НАТО, либо нас поглотит Россия"), мы избавили Европу от политического балласта, который, в худшем случае, привел бы к новой «холодной войне», - отмечает Грищенко.