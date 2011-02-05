У 1+1 требуют 300 тыс. грн за Тимошенко

Телеканалу 1+1 угрожают штрафом размером в более 300 тысяч гривень из-за транслирования поздравительного тогдашнего премьера Юлии Тимошенко.

Так компания «Украинская музыкальная издательская группа» в конце прошлого года подала иск против канала 1+1 с требованием взыскать 319,4 тыс. грн. в качестве компенсации за нарушение авторских прав, передает «Украинская правда».

Исковые требования обоснованы тем, что «Студия 1+1» в мае 2008 года транслировала рекламу «Поздравление Юлии Тимошенко, премьера Украины - 25 мая, с Днем Киева!», в которой была использована в качестве фона песня «Як тебе не любити, Києве мій».

Как отмечает истец, это произведение было использовано без разрешения и выплаты авторского вознаграждения УМИГ, которая имеет на него исключительные права.

Также истец просит суд наложить на ответчика штраф в доход госбюджета в размере 10% от суммы компенсации.

Этот иск был подан в ноябре 2010 года.

«Студия 1+1» подала протест, ссылаясь на то, что предоставленные истцом записи эфира не являются надлежащим доказательством.

Телевизионщики пояснили, что записи, которые могут использоваться в качестве доказательства, должны быть сделаны уполномоченным органом, наделенным компетенцией на осуществление мониторинга соблюдения законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

В свою очередь, представитель «Украинской музыкальной издательской группы» подал ходатайство, в котором потребовал пригласить на судебное заседание саму Юлию Тимошенко. Правда, судьи посчитали это лишним. В настоящее время судебные разбирательства продолжаются.



