Мирошниченко: Оппозиция может победить, если власть будет неэффективной

Народный депутат, представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко считает, что оппозиция может одержать победу, если власть будет неэффективной. Об этом он заявил в эфире Радио свобода.

«Я убежден, что если власть будет неэффективной, как бы мы не формализовали или формализовали оппозицию, все равно она победит», - подчеркнул Мирошниченко.

При этом он выразил уверенность в том, что Закон «О выборах в Верховную Раду» будет изменен до избирательного процесса.

Напомним, ранее Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» N2952-VI.